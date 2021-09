Ce matin, mis à part des nuages élevés parfois assez épais, le temps est très calme ce matin et la nuit a été particulièrement froide avec dans les vallées les plus exposées, les premières gelées blanches de la saison ont été observées le long de la frontière allemande et sur le sud-est du pays. La matinée, les voiles nuageux d’altitude resteront encore bien présents, il s’agira d’un ciel laiteux ailleurs. Les sensations resteront bonnes pour la saison.

Le soleil sera un peu plus franc l’après-midi, on attend 17 à 20 ou 21°C. Le vent de sud à sud-est sera très faible.

Ce soir et la nuit prochaine , malgré le retour d’un ciel plutôt bien étoilé, les températures devraient être un peu moins froides que ce matin, on attend 7 à 11°C (et 2 à 3°C dans les vallées du sud-est).

Demain jeudi, le soleil devrait résister le matin sur la plupart des régions tandis que des nuages gagneront le littoral dans le courant de la matinée. Demain après-midi, il y aura encore de grosses différences entre l’ouest où le ciel se couvre et l’est et le sud où le ciel restera ensoleillé. Les températures seront quasiment identiques à aujourd’hui, et ce, malgré un ciel plus chargé sur l’ouest : 17 à 21°C.

Vendredi, les nuages bas seront plus nombreux dès la matinée, la journée sera bien moins lumineuse que les précédentes. Sous cette grisaille persistante, bonne nouvelle, la douceur se maintiendra : 17 à 20°C notamment grâce à un petit vent doux de sud-ouest.

Le week-end nous offrira deux visages avec une journée de samedi encore bien clémente, ensoleillée et très douce, on aura même une petite bouffée de douceur automnale (20 à 23°C). Toutefois, dimanche, des averses parfois orageuses vont nous revenir essentiellement l’après-midi dans un flux de sud qui maintiendra les températures au même niveau (voire un degré de plus) que celles de samedi (19 à 23 ou 24°C).