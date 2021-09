La météo - 21/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Ce matin, les nuages bas restent bien présents sur la moitié sud du pays, le ciel est plus dégagé sur le nord. La situation évoluera peu ce mardi, on gardera davantage de nuages sur le sud et un soleil plus généreux sur le nord, cela n’empêchera pas l’impression de beau temps de prévaloir en pas mal d’endroits.

© Meteonews Ce sera donc un dégradé de températures allant de 13 à 15°C sur les reliefs de l’Ardenne jusqu’à 19°C en moyenne sur le centre et l’ouest du pays. Le vent restera très faible de secteur nord-est.

Ce soir et la nuit prochaine, la couverture nuageuse aura tendance à se morceler et c’est un ciel étoilé qui nous attend. Du coup, les températures vont à nouveau plonger avec 5 à 7°C dans le centre et localement encore moins dans les vallées de l’est et du sud (pourquoi pas une première petite gelée blanche localement).

Belle journée de mercredi

Plus nuageux dès jeudi

Demain mercredi, le soleil devrait davantage s’imposer au fil des heures, du coup, les températures maximales remonteront de 17 à 21°C. Jeudi, les nuages redeviendront plus nombreux à partir du littoral tandis que le soleil restera un peu plus présent sur le sud-est cette fois. Malgré un ciel plus chargé, les températures gardent la douceur : 17 à 20°C. Localement quelques bruines ne sont pas à exclure sur la Flandre mais cela restera, convenons-en, très anecdotique. Vendredi, les nuages resteront nombreux, ce sera une météo plus grise mais à priori nous devrions encore bénéficier d’un temps sec. Les températures seront en très léger recul localement : 16 à 20°C. Le prochain week-end nous offrira deux visages : encore du soleil et de la douceur samedi : 20 à 23°C puis dégradation instable dimanche avec des averses qui remonteront de France, températures en léger recul mais toujours au-dessus des normales de saison : 17 à 21°C.