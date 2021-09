En cours de journée, le ciel sera donc par endroit bien ensoleillé ou à d’autres un peu plus laiteux. Les températures continuent à légèrement grimper, on attend 22 à 24°C en Ardenne, 26°C en bord de mer, 26 à 27°C sur le centre et même 28°C dans le Tournaisis. Le vent d’est soufflera faiblement.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera à nouveau bien étoilé. Les minima descendront entre 12 et 16°C (toujours plus frais sur les vallées de l’est et du sud).