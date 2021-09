La météo - 14/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews La journée va se dérouler en deux temps. Tout d’abord un début de journée encore calme et sec avec même pas mal de soleil voilé au réveil pour la plupart des régions. Ensuite, les nuages vont se densifier depuis la France et dès le début de l’après-midi (voire fin de matinée sur l’extrême ouest), de fréquentes averses remonteront du sud vers le nord du pays, elles pourront localement s’accompagner d’un coup de tonnerre.

© Meteonews Ces averses arrivent avec de l’air plus doux, c’est pourquoi, paradoxalement, malgré un ciel chargé et de fréquentes ondées, on attend 20 à 25°C d’ouest en est. Le vent de sud sera modéré.

Ce soir et la nuit prochaine, les averses seront encore nombreuses dans un premier temps, puis on connaîtra une accalmie. Ensuite en fin de nuit, une deuxième ligne d’averses plus soutenues pourrait traverser le pays. Sous un ciel plombé et avec un vent de sud modéré, les minima resteront doux : 14 à 16°C.

Alerte aux orages

Encore chahuté demain, plus calme ensuite

Demain mercredi, mis à part de bonnes averses sur l’extrême sud en début de matinée, connaîtrons une petite accalmie demain en première partie de journée avec toujours beaucoup de nuages mais pas trop d’averses. En revanche, demain après-midi, de nouvelles lignes d’averses plus soutenues vont se réactiver. Les températures, en baisse resteront douces pour la saison : 19 à 22°C. Jeudi, nous devrions cette fois connaître une nette accalmie avec le retour d’un temps sec et assez ensoleillé en matinée. Il fera sec mais plus nuageux l’après-midi, on attend 16 à 21°C. Vendredi, à nouveau une météo clémente avec un soleil plutôt généreux en matinée avant de voir davantage de nuages l’après-midi, le temps restera sec et les maxima afficheront 17 à 22°C. Les prévisions pour le week-end sont encore incertaines. Ce qui semble sûr, c’est qu’une zone de pluie devrait nous atteindre, mais selon les modèles, cela pourrait être dès samedi matin ou alors seulement samedi soir, ce qui, vous en conviendrez, nous vaudrait un samedi soit au sec, soit bien rincé. Il va falloir attendre encore quelques heures pour affiner cette prévision.