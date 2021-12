Ce mardi le temps restera sec jusqu’en début d’après-midi

Ce mardi matin , le soleil se montrera assez présent et généreux dans l’ensemble nous aurons donc de la lumière parmi quelques bancs de nuages élevés. Des nuages bas s’attarderont toutefois près des frontières de l’est, voire quelques brouillards localement givrants. Gelées faibles mais fréquentes, chaussées parfois glissantes dans les endroits à l’abris du vent du verglas pourrait se former.

Dans un premier temps, il fera plutôt calme ce mardi après-midi et les éclaircies résisteront malgré un voile nuageux de plus en plus épais. Les grisailles se morcelleront un peu dans l’est, laissant place à quelques embellies, tandis qu’un nouveau front pluvieux, accompagné de son lot de nuages, envahira notre pays par les Flandres et la frontière française vers 15h. Thermomètre quasiment de saison.

Les températures maximales oscilleront entre 0°C et 6°C du haut plateau fagnard en allant vers la côte.

Vent modéré, en fin de journée, il se renforcera dans l'ouest, devenant assez fort avec des pointes de 55 km/h.