© Meteonews Comme prévu la nuit a été plus fraîche que la précédente et ce matin, le gel au sol est répandu. Mis à part la région côtière et la moitié ouest du pays où l’on observe des nuages bas, ou encore quelques endroits localisés où l’on note du brouillard parfois givrant, le ciel devrait assez lentement se dégager et nous allons connaître une journée lumineuse, baignée de soleil sur le sud et l’est en cours d’après-midi. Dans le même temps, les nuages bas restants présents à l’ouest de Bruxelles.

© Meteonews Le vent sera très discret et les températures vont lentement remonter pour culminer entre 8 et 11°C (localement 12°C à la mer).

Ce soir et la nuit prochaine, on devrait garder ce même contraste avec pas mal de nuages bas sur l’ouest du pays et un ciel plus dégagé au sud et à l’est. Du coup, les minima seront fort changeants. On attend de -2 à +4°C. Les gelées au sol seront à nouveau répandues en Ardenne.

5 images © Meteonews

Peu ce changements demain

5 images © mETEONEWS

Temps sec jusqu'en fin de semaine

Demain mercredi, la situation évolue peu : pas mal de nuages bas vers le littoral sinon ailleurs, le soleil devrait rapidement s’imposer. Cette journée de mercredi devrait donc être fort ressemblante avec celle de ce mardi. Les maxima resteront proches de de 8 à 11°C, le vent sera faible de secteur sud. A priori, retour des nuages un peu plus compacts pour jeudi. Le gel gagnera du terrain dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi après-midi, maxima de 9 à 11°C sous un ciel encore assez brumeux (plus doux en bord de mer). Vendredi, nuit moins froide mais par contre risque de voir les nuages bas s’accrocher, en tout cas la matinée sur l’ouest notamment où une petite averse isolée n’est pas exclue près du littoral. On guettera des éclaircies l’après-midi. Les températures resteront comprises entre 7 et 11°C. Selon les dernières prévisions une zone faiblement pluvieuse parviendrait à gagner nos régions samedi de manière affaiblie, ce sera à confirmer mais ne devrait à priori pas empêcher le retour d’un temps calme et sec par la suite.