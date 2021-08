C’est enfin le retour d’un temps sec aujourd’hui. On note encore pas mal de nuages bas près du littoral, mais partout ailleurs, le ciel se partagera entre passages nuageux mais aussi et déjà dès le matin quelques belles éclaircies.

En cours de journée, les nuages resteront encore assez nombreux mais nous devrions passer cette journée au sec. Le vent de nord reste modéré sur le pays, il soufflera encore en rafale jusqu’à 50 km/h au littoral. Les températures sont assez semblables à celles d’hier, on attend 15 à 17°C sur l’Ardenne et les Hautes Fagnes, 19°C en bord de mer, 21 à localement 22°C partout ailleurs. Le ciel se dégagera un peu plus en soirée.

Ce soir et la nuit prochaine , c’est la grisaille qui va se reformer en pas mal d’endroits. Nuages bas et bancs de brouillard auront tendance à se répandre. Les minima afficheront 10 à 14°C (16°C en bord de mer).

Demain mercredi, le temps restera sec mais la grisaille pourrait s’accrocher une bonne partie de la journée. Des nuages bas en provenance des Pays-Bas et de l’Allemagne recouvriront quasiment tout le pays, exception fait de l’extrême sud qui pourrait bénéficier d’un beau soleil. Le vent de nord sera faible mais avec moins de soleil, on ne dépassera plus 16 à 19°C (Jusqu’à 20 ou 21°C en Gaume et Pays d’Arlon).

Jeudi et vendredi, le soleil se manifestera davantage dans une situation plus anticyclonique. Nous débuterons donc septembre (et par la même occasion le début de l’automne météorologique) sous un soleil généreux. Belles et très larges éclaircies après la dissipation de la grisaille matinale. Temps sec et maxima de 20 à 22°C jeudi et un degré de plus pour vendredi. Bref, du beau temps pour la rentrée.

Samedi, encore temporairement un temps calme et sec mais les nuages reviendront plus nombreux depuis la France et dimanche, des averses devraient se former à l’avant d’une zone de pluie de l’Atlantique qui, d’après les derniers modèles, nous arroserait lundi.