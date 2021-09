La météo - 13/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Cette semaine qui débute sera dans l’ensemble assez calme, de saison, sans excès. Ce lundi matin, on se retrouve avec un temps calme et sec, ce qui n’empêche pas la grisaille de se former en pas mal d’endroits, surtout sur le centre du pays où, ce matin, les nuages bas sont parfois assez nombreux.

© Meteonews Ensuite les éclaircies vont se former en matinée avant de retrouver l’après-midi une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Le temps restera sec et les nuages bourgeonnants seront inoffensifs. Côté température, on sera quasiment dans les valeurs de saison avec 19 à 21°C. Le vent d’est à sud-est sera faible.

Ce soir et la nuit prochaine, la nuit sera encore assez calme et sèche, des voiles nuageux seront de retour en fin de nuit, les minima resteront relativement doux et homogènes : 12 à 14°C.

retour de la pluie dès demain après-midi

Demain mardi, il fera encore sec en tout début de matinée mais déjà plus nuageux et on attend l’arrivée d’averses par la France et donc l’ouest de nos régions. Ces averses se propageront partout l’après-midi essentiellement. Paradoxalement, ces averses remontent dans une masse d’air plus chaude, c’est pourquoi, malgré une météo variable, les maxima seront temporairement en nette hausse : 19 à 24 ou 25°C. A noter qu’un coup de tonnerre ne sera pas localement exclu. Mercredi, on retrouve un ciel de traîne, autrement dit, pas mal d’éclaircies et quelques averses résiduelles surtout sur le sud-est qui devraient même se réactiver en toute fin de journée. Les températures se replaceront entre 20 et 24°C. Les premières tendances pour la fin de la semaine nous promettent un temps sec et plutôt agréable. Encore pas mal de nuages jeudi mais soleil plus franc vendredi, maxima de 17 à 21°C jeudi et 18 à 22°C vendredi.