Nous débutons une semaine qui va nous donner un temps calme et sec. Ce lundi matin, de la brume et des bancs de brouillard sont signalés notamment en province de Luxembourg. Le ciel est plus nuageux le long de la frontière française et sur l’ouest du pays. On n’est pas à l’abri d’une petite averse sur l’extrême ouest en tout début de matinée. Sinon, sur la plupart des régions, le soleil va lentement mais sûrement s’imposer un peu partout. Soleil souvent voilé par des nuages d’altitude.