La météo - 23/08/2021 Les prévisions en Belgique

© Dreamwall Dans un premier temps, le ciel sera encore bien chargé sur notre pays au réveil avec même des nuages bas sur les reliefs. On note toujours des averses qui circulent du nord vers le sud mais leur intensité va diminuer, tout comme leur fréquence, et ce, au fil des heures. On devrait déjà, dès le matin voir de belles éclaircies et bénéficier d'un temps sec au littoral et sur l'extrême ouest de la Belgique. Par contre, le matin, sur le centre et le sud, le ciel restera fort chargé, voire complètement bouché avec donc ces averses passagères de faible intensité.

© dreamwall Cet après-midi, les éclaircies gagneront du terrain vers le centre et le sud et il fera progressivement sec partout. Toutefois, jusqu'en milieu d'après-midi, une ondée locale est encore possible, notamment sur le relief ardennais. Le vent soufflera de manière modérée ce lundi, il est orienté au secteur nord et les rafales approcheront 50 km/h en bord de mer et pas plus de 30 km/h ailleurs. Les températures accusent un peu le coup et ne dépasseront pas aujourd'hui 17 à 19°C en Ardenne et de 20 à 21°C partout ailleurs dans le pays.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel aura tendance à se dégager en pas mal d'endroit. En l'absence de vent significatif, les températures vont donc considérablement baisser par rapport à la nuit précédente. On ne devrait pas dépasser 8 à 12°C.

Nette amélioration mardi et mercredi

Demain mardi, c'est le retour attendu du soleil, généreux en toutes régions. Le vent reste faible à modéré et vire au nord-est. Tout au plus ce mardi après-midi des nuages un peu plus nombreux apporteront un peu d'ombre sur la moitié nord du pays. Malgré le soleil généreux, nous gagnerons un degré par rapport à ce lundi, où que l'on soit. Mercredi, journée à nouveau calme et sèche avec un soleil d'abord généreux avant de retrouver un peu plus de nuages que la veille. Mais le temps restera sec et les températures resteront stables : 19 à 22°C. Nouveau changement de temps à prévoir jeudi avec le vent du nord qui ramènera cette fois de la grisaille depuis la mer du Nord, des averses faibles sont à prévoir et les maxima seront en nette baisse : 15 à 18°C. Le vent de nord, modéré, accentuera l'impression de fraîcheur. Dès vendredi, les éclaircies devraient reprendre le dessus au fil des heures, mais malgré cette météo un peu plus lumineuse, on ne dépassera pas 16 à 19°C, le vent de nord sera encore bien désagréable. Nous devrions gagner un degré le week-end mais le risque d'averse augmentera à nouveau, mais il faudra préciser cela au fil des jours.