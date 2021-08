La météo - 30/08/2021 Les prévisions en Belgique

Cette semaine de rentrée verra le retour d'un temps un peu plus sec, les températures devraient aussi amorcer une légère hausse. En attendant, ce matin, il y a encore pas mal de brumes ou de bancs de brouillard.

Le temps est quasiment sec, à un peu de bruine près en Ardenne, et devrait le rester une partie de la matinée, ce n'est qu'après midi que quelques nuages plus menaçants pourraient aller jusqu'à provoquer une petite ondée locale. Le vent restera faible à modéré de secteur nord et les températures atteindront 17 à localement 22°C. Le soleil tentera quelques incursions mais les nuages resteront dans l'ensemble assez nombreux.

Ce soir et la nuit prochaine, on maintiendra un risque d’averses localement, ce soir et la nuit prochaine. Sur le centre, il fera plus sec tandis qu’au littoral, on pourrait essuyer aussi quelques ondées. Les minima descendront entre 10 et 14°C (16°C en bord de mer).

Semaine de plus en plus calme

Demain mardi, la météo restera assez calme avec une matinée entre nuages et éclaircies et l’après-midi quelques nuages plus menaçants qui descendent de l’Allemagne et des Pays-Bas, essentiellement sur l’est du pays mais normalement cela devrait rester sec en pas mal d’endroits. Les températures se maintiennent fort près des valeurs de saison : 17 à 21°C. Mercredi, à priori le temps restera sec mais la grisaille pourrait s’accrocher. Le vent de nord sera faible mais avec moins de soleil, on ne dépassera plus 16 à 19°C. Jeudi et vendredi, le soleil devrait se manifester davantage dans une situation plus anticyclonique. Belles éclaircies après la dissipation de la grisaille matinale. Temps sec et maxima de 20 à 22°C. Bref, du beau temps pour la rentrée….