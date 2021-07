Ce jeudi sera la plus belle journée de la semaine

La météo - 29/07/2021 Les prévisions en Belgique

Ce matin, le temps sera sec sur la plupart des régions avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Quelques ondées tomberont des Hautes-Fagnes à la Lorraine belge et entre la Campine et la Flandre occidentale. Les températures seront toujours trop justes pour la saison et en fin de matinée, elles ne dépasseront pas 14 à 16°C dans le sud-est du territoire, 17°C le long du sillon Sambre et Meuse, et 18 à 19°C plus au nord.

© RTBF - DREAMWALL Cet après-midi, le temps sera généralement sec et assez lumineux malgré les nuages. Quelques averses ne sont pas exclues très localement dans le nord de la Flandre et entre le Hainaut et la province de Liège. Le vent sera encore sensible mais soufflera moins fort qu’hier avec des rafales jusqu’à 50 km/h. Concernant les maxima, on attend 15 à 16°C sur les reliefs, 19°C pour Virton et de Liège à Mons, et de 20 à 21°C au littoral, dans la région bruxelloise et la Campine.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Dans le courant de la nuit, le ciel deviendra plus dégagé avec un temps sec. Les nuages seront progressivement plus nombreux sur le nord-ouest à l’approche d’une nouvelle perturbation. Les minima pourraient descendre en dessous de 10°C dans les vallées ardennaises, ailleurs ils varieront entre 11 et 14°C.

Des averses plus fréquentes seront de retour dès demain

Demain matin, une perturbation apportera des averses sur l’ouest de notre pays. Ce sera encore sec et parfois même lumineux sur les autres régions. L’après-midi, cette zone d’averses progressera lentement vers l’est et elle concernera progressivement l’ensemble du territoire. Le vent se renforcera de nouveau pour atteindre 60 km/h en rafales. Les températures remonteront un peu avec de 19 à 23°C attendus pour les maxima. Nous terminerons ce mois de juillet avec une météo encore humide et plutôt fraîche : fréquentes averses au programme de samedi, avec même des orages possibles dans le nord de notre pays. Maxima de 17 à 21°C. Dimanche, le temps sera toujours variable : des averses menaceront toutes les régions. Pas de changement pour les maxima qui resteront bloqués entre 18 et 21°C.