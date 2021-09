La situation évoluera peu l’après-midi car de nouvelles cellules orageuses se développeront sur nos régions, ce sera le plus souvent assez localisé mais parfois assez violent (foudre, rafales de vent). Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages menaçants. Les températures restent douces, même si cela baisse nettement par rapport à ces derniers jours, on attend 22 à 25°C mais la sensation sera donc plutôt un temps lourd. Le vent de sud-ouest sera modéré et par moment des rafales seront possible pendant un orage.

Ce soir et la nuit prochaine , les orages auront tendance à s’éloigner par l’est et ils perdront de leur intensité la nuit prochaine. Quelques coups de tonnerre en soirée puis une accalmie. Les minima 14 à 18° pour les minima qui seront très doux.

Demain vendredi, après une matinée assez calme et sèche entre nuages et éclaircies, de nouvelles averses orageuses sont à craindre, essentiellement l’après-midi. A priori, les averses seront plus soutenues que ce jeudi et des coups de tonnerre sont hautement probables. Les températures redescendent encore un peu mais restent toujours agréables pour la saison : 18 à 24°C. Le vent de sud-ouest se renforcera un peu.

On peut espérer une situation plus calme pour samedi et dimanche, encore quelques rares ondées sur le nord samedi avec des maxima de 18 à 21°C. Situation quasiment identique dimanche, entre nuages et éclaircies, les températures maximales se maintiendront entre 18 à 22°C.

Lundi, on maintient encore un faible risque d’averse isolée, ciel le plus souvent nuageux, maxima de 19 à 23°C.

Mardi, une zone orageuse devrait nous atteindre l’après-midi dans une petite bouffée de chaleur, mais ce sera à confirmer car à cette échéance, les modèles vont encore changer.