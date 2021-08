En milieu ou fin de journée, on espère retrouver quelques timides éclaircies, mais à priori elles devraient se limiter à l’extrême nord du pays. On gardera un ciel plombé plus au sud avec seulement quelques timides éclaircies en fin de journée.

Demain vendredi, encore un ciel couvert sur la moitié est du pays avec possibilité de quelques bruines ou fines pluies. Sur le centre et l’ouest, la journée devrait débuter au sec. Demain, on surveillera encore des averses qui descendent par les Pays-Bas et l’Allemagne et qui devraient couper le pays en deux : temps quasiment sec du littoral vers le centre, par contre davantage d’averses sur l’est et en particulier les Hautes Fagnes. Les températures seront quasiment identiques à aujourd’hui : 13 à 18 ou 19°C. Samedi, la météo restera variable en toutes régions, nous alterneront éclaircies et passages nuageux menaçants avec averses et cette fois, plus personne n’y échappera. Localement un coup de tonnerre pourrait se faire entendre. Les maxima remonteront légèrement malgré un vent encore soutenu de secteur nord : 16 à très localement 20°C.

Dimanche, encore des averses à prévoir mais elles devraient être moins fréquentes et moins soutenues que samedi. Les températures ne bougeront pas. Lundi, peu de changement, encore quelques averses à prévoir, sans être le déluge. On gagnera un degré par rapport à dimanche.