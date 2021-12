Ce jeudi, le temps s’annonce plus nuageux mais aussi plus doux

Cet après-midi , la couverture nuageuse devrait être moins compacte et laisser passer plus d’éclaircies, sauf sur les provinces de Luxembourg, Namur et Liège où il y aura très peu de chances d’éclaircies. Les températures remonteront nettement et les thermomètres afficheront des maxima de 3 à 4°C sur les hauteurs, 6 à 7°C dans le centre et 9°C au littoral.

Demain, jour du réveillon de Noël, le temps s’annonce toujours humide avec de nombreux nuages et quelques faibles pluies près de la frontière avec le Luxembourg et dans le nord de la Flandre. Ailleurs, le temps devrait rester sec. Le vent sera orienté au secteur sud et nous amènera encore de l’air assez doux, les maxima se situeront au-dessus des moyennes de saison, compris entre 4 et 10°C.

Samedi, pour le jour de Noël, les pluies seront plus fréquentes et généralisées. Le temps restera très nuageux et doux pour la saison avec des maxima de 6 à 9°C.

Pas de gros changement en perspective pour dimanche : le ciel restera chargé en nuages, accompagnés de pluies plus faibles que la veille. Les températures se maintiendront entre 5 et 10°C l’après-midi.