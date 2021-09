La météo - 02/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews Le soleil qui n’a finalement été visible hier que sur l’extrême sud du pays va se montrer aujourd’hui de plus en plus généreux. Ce matin, il n’y a plus que le nord du pays qui connaît encore des nuages bas ce matin. D’ailleurs les températures ont profité du ciel qui se dégage pour plonger en fin de nuit dans les vallées de l’est et du sud.

© Meteonews Le soleil va donc s’imposer partout et cet après-midi ce sont quelques nuages de beau temps qui vont bourgeonner, mais de manière tout à fait inoffensive. Le vent sera faible, orienté au secteur nord-est et les températures vont remonter légèrement au-dessus des valeurs de saison. On attend 18 à 19°C sur les reliefs et au littoral et de 21 à 22°C partout ailleurs sur le pays. Le ciel sera à nouveau bien dégagé en toute fin d’après-midi et en soirée.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera à nouveau bien étoilé. Les minima descendront entre 8 et 12°C mais comme cette nuit, il fera bien plus frais dans les vallées exposées de l’est et du sud (3 à 4°C localement).

6 images © Meteonews

L'été s'installe quelques jours

Demain vendredi, le soleil devrait briller du matin jusqu’au soir avec tout au plus quelques nuages de beau temps inoffensifs qui bourgeonneront. Les maxima deviendront franchement agréables avec 21 à 24°C et un vent très faible de secteur nord-est. Samedi, un peu plus de nuages et un degré de moins mais maintien du temps sec. Dimanche et les jours suivants, on pourra enfin parler d’été sur nos régions avec un soleil généreux et des maxima qui vont atteindre puis légèrement dépasser la barre des 25°C dans le centre du pays. Cet épisode estival devrait à priori se prolonger toute la semaine prochaine. Un seul mot d’ordre : profitez-en !