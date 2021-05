Ça y est, enfin un temps sec et des éclaircies pour ce week-end

Après les quelques nappes de brume matinales, nous avons bénéficié ce vendredi d’un temps sec avec même quelques belles éclaircies. Et cette tendance à l’amélioration va se poursuivre pour les prochains jours !

C’est donc un temps printanier qui nous attend pour ce week-end.

Samedi, la matinée sera belle, ensoleillée avec des rares passages nuageux. A 11h, les thermomètres afficheront 14°C à Botrange, 16 à Virton, 17 à Ostende, et déjà 18 °C à Bruxelles.

L’après-midi, des cumulus vont se développer, ils deviendront parfois encombrants mais n’apporteront pas de précipitations. A la côte, le temps devrait rester plus lumineux. Les maxima attendus demain seront encore sous les normales d’une fin mai mais la tendance est tout de même à la hausse. On prévoit 16 °C à St-Hubert, 19 le long du sillon Sambre et Meuse et 20 °C à Bruxelles, Gand, Anvers et Tournai.