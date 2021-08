C’est la pluie qui rythmera ce début de semaine

La météo - 09/08/2021 Les prévisions en Belgique

La couleur du ciel ce matin © DREAMWALL - RTBF Une nouvelle zone de pluie arrive sur l’Ouest ce matin et elle donnera déjà un temps gris et pluvieux sur la moitié Ouest du pays. À l’avant, le ciel est bien nuageux et quelques petites gouttes sont déjà possibles. Les températures vers 8h : de 10 à 14°.

Couleur du ciel pour cette après-midi © DREAMWALL - RTBF L’après-midi, ces averses envahiront tout le pays et elles pourront tourner à l’orage en arrivant sur les régions de l’Est. Le vent sera sensible, des rafales de 50km/h, et les températures ne seront toujours pas dignes de ce que l’on peut attendre en cette saison puisqu’au mieux du jour, on attend 16 à 17° sur les hauteurs et 20 à 21 partout ailleurs.

5 images Les maxima, cette après-midi © DREAMWALL – RTBF

Ce soir et cette nuit on gardera des averses, il devrait faire plus sec la région côtière et en Gaume. Les minima iront de 10 à 15°.

Le soleil revient mercredi : enfin une ambiance estivale

Demain la matinée sera encore humide avec quelques faibles averses mais le temps redeviendra plus sec à partir de l’Ouest dans le courant de la journée. Il fera un peu plus doux avec des maxima prévus entre 17° en Ardenne et 22° en Campine. Mercredi, après encore une petite ondée possible en matinée, le soleil se fera de plus en plus présent. Un soleil qui va s’installer chez nous pour quelques jours et qui nous apportera ENFIN un temps estival. Les températures grimperont entre 21 et 25° et entre 23 et 27° jeudi, toujours sous le soleil.