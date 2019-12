Depuis ce premier décembre, nous sommes entrés dans l’hiver météorologique. L’occasion pour l’Institut Royal Météorologique (IRM) de dresser deux bilans. Celui de l’automne météorologique 2019 (septembre, octobre, novembre) et celui du mois de novembre 2019.

Les températures étaient proches des normales (11,3 °C pour une normale de 10,9 °C). L’automne était légèrement plus sec que la moyenne (209,3 mm pour une normale de 219,9 mm). La durée d’ensoleillement est normale. Le soleil a brillé 322 heures 23 minutes à Uccle (normale : 322 heures 0min). Le vent n’a pas soufflé plus ni moins que la normale : 3,6 m/s à Uccle.

Nous avons également vu arriver les premières neiges dans le pays le 9 novembre. Il y a eu 5 jours de précipitations neigeuses dans le pays. La plus haute couche de neige de 16 cm a été mesurée le 18 novembre au Mont Rigi.

Record absolu de pression atmosphérique en novembre 2019

Bilan climatologique : un automne banal et un mois de novembre sous pression - © Tous droits réservés

La moyenne de la pression atmosphérique du mois de novembre, ramenée au niveau de la mer n’a atteint que 1002,7 hPa (la normale est de 1015,1 hPa). Cette valeur bat le record de l’année 2000 lorsque la pression moyenne avait atteint seulement 1003,4 hPa.

Le mois de novembre était un peu plus froid que la moyenne dans la plupart des régions, plutôt sec (62,2 mm contre une normale de 76,4 mm dans les 18 jours de précipitations contre une normale de 18,8 jours) et plus ensoleillé que la normale (79h53 min pour une normale de 66 heures 17 minutes).

Retrouvez tous les détails du bilan climatologique de l’automne 2019 et du mois de novembre 2019 sur le site internet de l’Institut Royal Météorologique.