Bilan climatologique du mois de juillet : plus de 40°C dans le pays, peu de pluie

Le 25, des températures maximales d’au moins 40°C ont été relevées dans plus de 50 stations et le nouveau record absolu de température a été enregistré à Begijnendijk avec 41,8°C.

Le record de la plus haute température minimale a aussi été atteint à Uccle le 25 juillet : 23,5°C contre 22,3°C le 18 juin 2002.

Même si la température moyenne du mois ne le reflète pas, nous retiendrons la brève et intense vague de chaleur qui a duré 5 jours. Pendant 4 jours, les maxima étaient largement au-dessus des 30°C. Le record le plus spectaculaire a été battu le 25. 39,7°C à Uccle battant largement le record de 36,6°C en juin 1947.

41,8°C contre 1,6°C

Un sacré contraste entre les maximas très élevés et la température minimale la plus basse enregistrée le 8 juillet à Elsenborn : 1,6°C. La température minimale la plus élevée fut enregistrée à Nethen près de Grez-Doiceau : pas moins de 24,8°C.