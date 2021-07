Beaucoup de pluie et un risque d'inondations, c’est le menu météo de ce mardi

La météo - 13/07/2021 Les prévisions en Belgique

Cette journée sera marquée par un ciel couvert et de fréquentes pluies. Déjà ce matin, une zone de pluie intense gagnera notre pays depuis la France et l’Allemagne. Elle progressera vers l’ouest au fil des heures et atteindra le littoral avant midi. Toutes les régions se retrouveront donc sous la pluie. Pour les températures en fin de matinée, on attend 13 à 16°C sur les hauteurs, 17 à 18°C le long du sillon Sambre et Meuse et près du bord de mer, et de 19 à 20°C partout ailleurs.

© RTBF - DREAMWALL Pas d’amélioration attendue l’après-midi. Les précipitations seront parfois bien soutenues et orageuses, surtout sur l’est du pays. Les cumuls de pluie sur 24h pourront atteindre 20 à localement 55 litres d’eau par m² de la Campine à la Gaume, ce sera un peu moins ailleurs. Prudence car il y aura un risque d’inondations et plusieurs cours d’eau risquent aussi de déborder. L' Institut Royal Météorologique a d'ailleurs émis un avertissement jaune concernant ces pluies abondantes jusqu'à jeudi matin.

4 images © RTBF – DREAMWALL

Sous ces nuages et avec la pluie, les maxima seront en baisse et ne dépasseront plus 15 à 17°C en Ardenne, 18°C à la côte et dans le Hainaut, et 19 à 20°C dans les autres régions. En cours de soirée et de nuit, la pluie sera toujours de la partie sur l’ensemble du territoire. Ce sera un peu moins pluvieux sur le nord-ouest. Les températures ne baisseront pas beaucoup avec des minima de 13 à 16°C.

Le temps restera pluvieux demain

La journée de demain sera assez similaire à ce mardi avec encore de fréquentes pluies et un ciel tout gris. Ce qui n’arrangera pas la situation au niveau des cours d’eau et des inondations possibles. Les pluies les plus importantes sont encore attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des cumuls supplémentaires d’environ 20 à localement 40 l/m². La fraîcheur sera toujours bien présente avec des maxima de 15 à 19°C. Toujours un temps généralement maussade pour jeudi : de nouvelles pluies sont attendues sur une large partie Est du territoire, on devrait retrouver un temps plus sec et moins nuageux sur l’ouest. Les maxima remonteront un peu, compris entre 19 et 22°C. Vendredi, ce sera enfin le retour d’un temps plus sec, même si quelques gouttes resteront possibles le long de la Meuse. On attend de la grisaille en matinée et elle pourrait avoir du mal à se dissiper en cours de journée. Des éclaircies pourraient réussir à percer la couche nuageuse plutôt dans le nord-ouest du pays. Maxima de 16 à 21°C.