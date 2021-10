Beaucoup de nuages et un peu de pluie au programme de ce lundi

La météo - 25/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteo News Ce matin, une perturbation affaiblie arrivera sur notre pays par l’ouest. Elle donnera beaucoup de nuages sur le centre et l’ouest, et déjà quelques gouttes en Flandre occidentale. Plus on ira vers l’est, plus le ciel sera encore dégagé et lumineux. Il fera bien froid en tout début de journée dans les vallons de l’est et on y attend des gelées blanches. Les températures en fin de matinée iront de 9°C sur les hauteurs à 13°C près du bord de mer.

© Meteo News La perturbation va progresser sur le territoire l’après-midi et toute la Belgique se retrouvera sous un ciel très nuageux. Quelques faibles et rares pluies sont toujours prévues par endroits mais elles seront plus fréquentes entre la province de Namur et le Limbourg. Les températures seront conformes aux moyennes de saison avec des maxima de 11°C en Ardenne, 13 à 14°C dans le centre et 15 à 16°C dans le Tournaisis et le nord de la Flandre.

En cours de soirée et de nuit, la perturbation donnera encore quelques gouttes sur les provinces de Liège et Luxembourg, avant de quitter notre pays. Le ciel restera majoritairement très nuageux et du brouillard se formera au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima descendront entre 6 et 10°C.

© Meteo News

Temps sec avec des éclaircies pour ces prochains jours

Demain, le temps sera sec et les bancs de brume et de brouillard seront bien nombreux le matin sur la moitié sud de notre pays. Ailleurs, il y aura de belles éclaircies. L’après-midi, les nuages bas seront fréquents au sud du sillon Sambre-et-Meuse et l’ambiance restera brumeuse. Tandis que plus au nord, le temps sera bien lumineux. Les maxima seront plutôt stationnaires, compris entre 9 et 16°C. La journée de mercredi débutera de nouveau sous les nuages bas, voire des bancs de brume et de brouillard, principalement sur l’Ardenne. Ensuite, le ciel sera partagé entre nuages et belles éclaircies. Les températures se situeront au-dessus des moyennes de saison, comprises entre 12 et 18°C l’après-midi. Jeudi, il faut encore s’attendre à des grisailles matinales, surtout en Ardenne et en Lorraine belge. Ailleurs, le temps sera déjà bien ensoleillé. Ensuite, le soleil dominera largement sur l’ensemble des régions l’après-midi, avec toujours de la douceur et des maxima de 12 à 17°C.

