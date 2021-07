Beaucoup de nuages et un peu de pluie attendus pour ce mardi

Une nouvelle zone de pluie arrivera sur notre pays ce matin depuis l’ouest. Elle apportera un ciel très nuageux à couvert et des pluies faibles à modérées à l’ouest d’un axe reliant la botte du Hainaut à Anvers, en passant par Namur et Bruxelles. Ailleurs le temps sera encore temporairement sec avec quelques timides éclaircies. Les températures en fin de matinée iront de 17°C sur les hauteurs à 21°C en Campine.

Le ciel restera bien encombré cet après-midi avec toujours un risque de pluies assez faibles. On n’attend pas plus de 2 à 5 l/m² de cumul pluviométrique, un peu plus en Flandre. Les maxima resteront un peu trop frais pour la saison et ne dépasseront pas 18 à 19°C en Ardenne et au littoral, 20°C dans le sud du pays et dans le Hainaut, et 21 à 22°C dans les régions centrales.

En cours de soirée et de nuit , les pluies seront encore présentes par endroits et elles se décaleront progressivement vers l’Allemagne. Les minima se situeront entre 12 et 16°C.

Demain, le temps devrait s’améliorer et redevenir sec dès le matin, même si quelques gouttes resteront possibles près du bord de mer. Par contre, il y aura un risque généralisé de brume, voire de brouillard dans certaines vallées. Ensuite, le ciel sera variable et alternera entre des éclaircies et des passages nuageux, avec quelques ondées qui pourraient éclater entre le Hainaut et la Campine. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures seront stationnaires avec de 18 à 22°C prévus l’après-midi.

On reste dans la continuité d’un temps plutôt sec et changeant avec la journée de jeudi puisque nous garderons une alternance de nuages et d’éclaircies. Quelques averses seront possibles sur les provinces de Liège et de Luxembourg. Maxima toujours trop justes pour la saison, compris entre 18 à 21°C.

Vendredi, on s’attend à un coup de vent avec des rafales jusqu’à 70 km/h. Le pays sera coupé en deux : temps sec au sud du sillon Sambre et Meuse, et risque d’averses sur la moitié nord. 19 à 22°C attendus pour les maxima.