Beaucoup de brouillard avec un risque de verglas ce lundi matin

© Meteo News C’est la rentrée scolaire ce lundi et le retour au travail pour beaucoup, et cette rentrée se déroulera dans des conditions anticycloniques. Le temps sera donc calme et sec ce matin. Par contre, les bancs de brume et de brouillard parfois givrant risquent de rendre les conditions de circulation compliquées. Prudence si vous devez prendre la route. D’ailleurs, l’Institut Royal Météorologique a émis un avertissement jaune concernant un risque de conditions glissantes sur tout le pays mais aussi un risque de brouillard. Côté températures, elles resteront négatives sur une partie du pays et oscilleront entre -4 et 0°C des hauteurs vers le bord de mer.

© Meteo News Cet après-midi, les grisailles matinales pourront persister localement dans les Hautes-Fagnes et sur les deux Flandres. Tandis qu’entre les deux, de belles éclaircies se développeront. Les températures maximales seront dans les normes de saison : on attend de -1 à +1°C sur les reliefs, 4 à 5°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, à Tournai et à Bruxelles, et 6°C le long de la côte.

Dans le courant de la nuit, on attend de nouveau beaucoup de brume et du brouillard avec un risque de givre. La vigilance sera de mise sur les routes. Les minima descendront entre -5 et 0°C.

5 images © Meteo News

Le reste de la semaine sera similaire à ce lundi

Demain, le temps s’annonce une nouvelle fois sec et calme sur l’ensemble du territoire avec une alternance de passages nuageux et d’éclaircies. Le temps deviendra même très lumineux l’après-midi. Le gel sera de nouveau généralisé le matin et ensuite les maxima se situeront entre -1 et 6°C. Mercredi, les grisailles seront nombreuses et pourraient se montrer tenaces par endroits. Mais on peut tout de même espérer de belles éclaircies, notamment vers le littoral. Les maxima seront en hausse, compris entre 2 et 8°C. Pas de franc changement pour la journée de jeudi : nous garderons un temps sec avec beaucoup de grisaille en matinée. L’incertitude se situera au niveau de la grisaille, si elle se dissipera ou non, et à quels endroits. Les températures ne dépasseront pas 2 à 6°C l’après-midi.

5 images © Meteo News