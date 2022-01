Avertissements météo : de la pluie et des conditions glissantes

Il a neigé en abondance cette nuit sur le sud du pays et on attend encore un peu de neige au-delà de 400, 500 mètres d’altitude en fin de journée. En effet, ce samedi, une perturbation traverse notre pays et en arrivant sur les hauteurs, les précipitations auront encore temporairement un caractère hivernal. Ce manteau blanc offre de magnifiques paysages mais la prudence reste de mise sur les routes principalement en province de Liège et de Luxembourg où cela peut encore glisser. L’IRM a placé ces 2 provinces en jaune pour les conditions glissantes.