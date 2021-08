Avertissement jaune de l’IRM pour les précipitations de ce mardi

La nuit a été bien agitée dans le Hainaut et sur une partie de la province de Namur avec des orages qui ont donné d’importantes quantités de pluie : on a relevé 24 litres d’eau par m² à Tarcienne-Walcourt, 23 l/m² à Floriffoux et 22 l/m² du côté de Lobbes et de Namur.

La matinée s’annonce généralement bien grise et pluvieuse au passage d’une perturbation, exception faite pour les deux Flandres où le temps devrait être plus sec. Les précipitions seront plus importantes vers le sud-est du pays. L’IRM a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant les fortes pluies pour la Wallonie, Bruxelles et le Brabant flamand. Concernant les températures, en fin de matinée on attend 13 à 14°C sur les hauteurs, 16 à 17°C sur la plupart des autres régions et 18°C près du bord de mer et en Campine.