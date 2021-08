Cet été, l’exposition " Quel Temps " vous permettrait de découvrir la météo à Ostende. Vous étiez nombreux à vous exercer à la présentation de la météo depuis le studio météo installé sur place. Un concours était d’ailleurs organisé afin de permettre à quelqu’un de venir dans nos studios situés à Dreamwall à Marcinelle dans la région de Charleroi.

Audrey Djambewa a gagné le concours : « I’m so excited ! » Audrey Djambewa présente la météo des vacances ce dimanche - © Tous droits réservés Cette Bruxelloise de 28 ans parle effectivement très bien l’anglais. Et pour cause, elle exerce la profession d’hôtesse de l’air. " J’ai toujours aimé l’univers de la météo et j’ai toujours voulu connaître l’envers du décor. Et m’essayer un peu à ce métier que je considérais comme inaccessible ". C’est par hasard qu’Audrey a pris connaissance du concours à Moscou… " C’est en visitant le site de la RTBF que j’ai vu l’opportunité de présenter la météo et je me suis dit que ce concours était pour moi ". Le concours se terminant le 22, Audrey y a participé in extremis : " Je devais rentrer le 20, et heureusement, j’ai pu m’y rendre avec mon mari lors du dernier week-end. J’ai recommencé l’exercice de la présentation du bulletin plusieurs fois dans l’exposition, lire le prompteur n’est si évident que ça, il faut avoir le bon rythme, ne pas aller trop vite, ni trop lentement ".

Le jour J et l’arrivée dans nos studios : l’en vert du décor (l’envers du décor) Audrey Djambewa présente la météo des vacances ce dimanche - © Tous droits réservés Le maquillage ne m’a pas impressionné car j’ai fait quelques shootings photo. J’ai été bien accueillie par l’équipe. Je me suis immédiatement sentie dans le bain. Audrey a assisté à l’enregistrement des météos locales et les météos de la mi-journée en observatrice. " Cela se fait rapidement, de façon professionnelle. La vitesse d’enregistrement m’a impressionné. Lorsque je regarde la météo à la télévision, je m’attendais à ce qu’il y ait plus de déplacements et plusieurs studios par rapport aux chaînes. " " Je suis quand même étonnée qu’il n’y ait pas de prompteur. Mais je comprends qu’avec le fond vert, c’est important de se voir dans le décor. Après le briefing météo de 14 heures avec le prévisionniste Météo, c’est parti pour la préparation des bulletins du soir.