Au menu météo de ce mercredi : un temps sec ce matin avant l’arrivée de nouvelles averses

La météo - 04/08/2021 Les prévisions en Belgique

© RTBF - DREAMWALL Bonne nouvelle pour ce matin, le temps sera généralement sec partout, à l’exception de quelques ondées localisées. Le ciel sera partagé entre passages nuageux et belles éclaircies par moments. À noter tout de même des bancs de brume et de brouillard en début de journée, au sud du sillon Sambre et Meuse, qui peuvent réduire la visibilité. Les températures en fin de matinée atteindront 15 à 16°C des Hautes-Fagnes à la région de Virton, 17°C pour Spa et Anvers, et 18 à 19°C sur le reste du territoire.

© RTBF - DREAMWALL Le ciel sera plus nuageux l’après-midi et des averses, localement orageuses, seront de nouveau possibles par endroits. Elles seront généralement faibles et éparses. Il fera toujours un peu trop frais pour la saison avec des maxima qui dépasseront à peine 20°C sur les régions centrales, on y attend de 20 à 21°C. Et pour les autres régions, on n’attend pas plus de 19°C à la côte et dans l’extrême sud, et de 16 à 17°C sur les reliefs ardennais.

5 images © RTBF – DREAMWALL

Nous retrouverons un temps progressivement plus sec dans le courant de la nuit. Des nuages bas de type brouillard se formeront en fin de nuit du littoral à la Campine. Les minima ne dépasseront pas 10 à 14°C.

Nous sommes partis pour plusieurs jours de temps humide et frais

Demain, les nuages bas seront nombreux en matinée et les éclaircies auront du mal à percer cette couche nuageuse mais le temps sera sec sur presque toutes les régions. Le ciel restera très nuageux aussi l’après-midi. De nouvelles averses sont attendues sur une majeure partie du territoire. On pourrait conserver un temps sec près du bord de mer et le long de la frontière française. Les températures remonteront légèrement pour atteindre 16 à 23°C l’après-midi. Pas d’amélioration attendue pour vendredi : les nuages seront toujours bien nombreux et ils seront par moments accompagnés d’averses. Le tout dans une ambiance encore un peu trop fraîche et des maxima de 17 à 21°C. Le vent se renforcera avec des rafales jusqu’à 60 km/h. Les premières tendances pour le week-end ne sont pas vraiment réjouissantes : il y aura toujours un risque d’averses et elles seront localement orageuses. Les orages seront plus fréquents dimanche après-midi. Les maxima resteront bloqués entre 16 et 21°C.