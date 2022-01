Attention au risque de verglas ce mardi matin

© Meteo News Le temps s’annonce une nouvelle fois sec et calme sur l’ensemble du territoire ce mardi. La grisaille et le brouillard givrant seront encore bien fréquents en matinée le long des frontières luxembourgeoise et allemande. Prudence si vous devez circuler dans ces régions. Il y aura aussi de nombreux passages nuageux près du bord de mer. Et entre ces deux zones, le temps sera plus lumineux. Le gel sera presque généralisé puisque les températures seront majoritairement négatives, comprises entre -5°C dans les Hautes-Fagnes (voire localement moins) et 2°C à la côte. D’ailleurs, l’Institut Royal Météorologique a émis un avertissement jaune concernant un risque de conditions glissantes sur tout le pays mais aussi un risque de brouillard.

© Meteo News Dans le courant de l’après-midi, l’ambiance deviendra très lumineuse sous un soleil plus ou moins voilé en fonction des moments. Les Hautes-Fagnes pourraient rester dans un épais brouillard. Il fera assez froid avec des maxima de -1 à +1°C en Ardenne, 3 à 4°C dans le reste de la Wallonie, 5°C aux environs de Bruxelles et 6°C à Ostende.

En début de soirée, une perturbation très atténuée arrivera sur la frange littorale et il y aura un risque de quelques gouttes. En cours de nuit, les nuages bas se formeront un peu partout et on attend de nouveau du brouillard givrant près des frontières de l’est, avec un risque de chaussées glissantes. Les minima descendront entre -6 et +4°C entre les hauteurs et la côte.

5 images © Meteo News

La journée de demain s’annonce plus grise

Demain, les grisailles seront nombreuses et pourraient se montrer tenaces par endroits. Mais on peut tout de même espérer quelques éclaircies, notamment vers le littoral. Malgré ces nuages, le temps restera généralement sec, à l’exception d’un peu de bruine localement. Les maxima seront en hausse, compris entre 1 et 8°C. Pas de franc changement pour jeudi : nous garderons un temps sec avec beaucoup de grisaille et du gel en matinée. La grisaille restera compacte au nord du sillon Sambre-et-Meuse, tandis qu’au sud le temps sera plus ensoleillé. Les températures ne dépasseront pas 3 à 6°C l’après-midi. La journée de vendredi débutera de nouveau sous la grisaille. Ensuite de belles éclaircies se développeront sur la moitié sud de notre pays. La couche nuageuse pourrait avoir du mal à se dissiper sur la moitié nord. Nouvelles gelées attendues le matin et puis les maxima se hisseront entre 4 et 7°C.

5 images © Meteo News