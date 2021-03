© Tous droits réservés

Passages visibles de la Station Spatiale Internationale (ISS)

Vous ne le saviez peut-être pas (mais si vous êtes fans d'astronomie, on ne vous l'apprendra pas), mais l’ISS survole notre planète plusieurs fois sur une journée (16 fois pour être exact). Et ce mois de mars sera particulièrement propice pour observer son passage au-dessus de nos têtes puisqu’elle survolera nos régions jusqu’à deux fois par jour. La première moitié du mois, vous aurez une chance de l’apercevoir très tôt le matin. Ensuite, à partir du 18 mars, c’est plutôt le soir qu’il faudra scruter le ciel. Si vous êtes curieux et que vous souhaitez savoir à tout moment où se trouve l’ISS, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a mis au point une carte de suivi de trajectoire de l’ISS sur son site ! Pour vous donner une idée des jours durant lesquels la Station Spatiale Internationale sera la plus visible depuis notre pays, il vous suffit de regarder plusieurs colonnes du tableau ci-dessous. Pour trouver les passages les plus brillants, regardez la colonne "Luminosité" : plus le nombre descend dans les négatifs, plus l’ISS sera brillante à l’œil nu. Quant aux passages les plus faciles à observer, c’est à la colonne "Culmination" qu’il faut s’intéresser : dans la sous-colonne "Elev" (pour Élévation), les passages les plus faciles à observer ont un degré d’élévation élevé. Retour à la liste des événements

Topo sur les notions de "luminosité" et de "culmination"

Ces notions de "luminosité" et ou de "culmination" vous paraissent obscures ? Vous vous demandez pourquoi on voit bien mieux la station avec une luminosité "négative" ? On ne vous le cache pas : à nous aussi ! On a donc posé la question à Frédéric Thienpoint, de la Fédération Francophone d’Astronomes Amateurs de Belgique. L’échelle utilisée pour cette fameuse luminosité (on parle de "magnitude apparente" pour évaluer l’éclat apparent des astres) est ancienne, très ancienne… alors replongeons-nous dans l’Antiquité ! Rendez-vous au 2e siècle avant Jésus-Christ aux côtés de l’astronome Hipparque. Il décide d’attribuer à chaque astre un chiffre de 1 à 6 en fonction du moment où elles apparaissent : le 1 pour les premières apparues, le 6 pour les dernières. Plus tard, au 19e siècle, un certain Norman Robert Pogson, astronome lui aussi, mathématise cette échelle. Elle prend la forme de ce que l’on appelle une "échelle logarithmique inverse" (on vous passe les détails ; retenez simplement que ce sont les chiffres négatifs qui indiquent les étoiles les plus brillantes !). En clair, cela a permis de terminer qu’entre chaque "magnitude" on multiplie la brillance par 2,5. Une étoile de magnitude "1" est donc 2,5 fois plus brillante qu’une étoile de magnitude "2" qui est elle-même 2,5 fois plus brillante qu’une étoile de magnitude "3" qui est elle-même… Vous avez compris !

Qu'est-ce que ça implique pour l'oeil humain ? C'est bien beau ce petit cours d'astronomie… mais où va-t-on avec cela ? Pour vous faire une idée : le soleil a une magnitude de -26, la lune (pleine) de -12, Vénus est à -4,5, Sirius (l'étoile la plus brillante du ciel boréal) est à -1,5 et l'étoile polaire à 2. Très concrètement : l'œil humain, sans instrument, peut théoriquement et sans pollution lumineuse voir jusqu'à la magnitude 6. Notre ami le télescope Hubble (ci-contre) peut voir jusqu'à la magnitude de 31 ! Pour être tout à fait complet, on ajoutera que cette magnitude est dite "apparente" : elle ne correspond pas à l'éclat réel de l'étoile (dite "magnitude absolue") et dépend notamment de la distance de l'étoile par rapport à nous et de son éclat réel.