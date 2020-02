Arrivée de la tempête Ciara

Un samedi doux et pluvieux

Une perturbation va nous arriver ce matin par l'ouest.

On attend de 3 à 9°. Cette perturbation va continuer à progresser dans l'après-midi avec de 9 à 13°

(6° de plus que la moyenne saisonnière).

La nuit prochaine le vent se renforce

En deuxième partie de nuit, le vent va se renforcer pour atteindre 50 à 70 km/h.

Des rafales de vent jusqu'à 110 km/h dimanche

Dimanche matin, les pluies vont arriver par l'ouest du territoire avec des rafales de 60 à 80 km/h (90 km/h à la côte).

Dans l'après-midi, les pluies gagneront l'est du pays et le vent va forcir encore.

Il y aura des rafales de 80 à 100 km/h (jusqu'à 110 km/h localement).

Il y aura de 8 à 12°.

Toujours beaucoup de vent la nuit de dimanche à lundi et de grosses pluies attendues.

Lundi, ces pluies pourront se transformer en giboulées hivernales en Ardenne.

Il y aura de 5 à 8°.