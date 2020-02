4 alertes météo sont toujours activées par l'IRM : fortes marées, pluie, neige et rafales de vent (en direct)

Vous l’avez constaté, de fréquentes averses assorties à des rafales de vent sont toujours vigoureuses actuellement. Elles le resteront en première partie de nuit. En seconde partie de nuit, l’instabilité va se décaler vers l’est du pays. Si les rafales de vent seront plus faibles sur la moitié ouest, sous les averses qui continueront de sévir au Sud du sillon Sambre-et-Meuse, le vent soufflera encore assez fort et les averses prendront un caractère hivernal sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg.

Avertissement pluie : jaune jusqu’à ce soir 20 heures En 24 heures, les précipitations attendront 25 à localement 40 l/m² au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse.

Avertissement vent : jusqu’à ce mardi 11/2 14 heures Ce soir et cette nuit, et demain matin, les rafales pourraient encore atteindre les 90 km/h voire localement plus.

Les rafales de vent en direct Selon le modèle européen, voici les rafales de vent en direct. N’hésitez pas à zoomer sur la carte et à déplacer le curseur de vent pour découvrir les rafales prévues chez vous.

Avertissement conditions glissantes : de cette nuit 3 heures à ce mardi 11/2 12 heures Des averses hivernales vont se développer et une pellicule de neige de 1 à 5 cm est envisagée sur les sommets des provinces de Liège et de Luxembourg.