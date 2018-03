En Belgique et partout dans le monde, retrouvez RTBFi en streaming sur Internet via le site www.rtbfi.be Sur l'Europe, RTBFi est également diffusée non-stop sur le satellite HotBird 7A et sur l'Afrique, sur le satellite Atlantic Bird 3 (AB3).

Ce signal satellite est relayé en FM à Kinshasa sur le 99,2 FM.

Dans un rayon de 300 km autour de Bruxelles, vous pouvez écouter RTBFi sur le 621 kHz en ondes moyennes (OM, ou MW).