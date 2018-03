Afrik'Hebdo

Un magazine d'information centré sur l'actualité en Afrique, en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il vous parle politique,vie sociale, développement, coopération, environnement, culture....avec des reportages, des invités et une revue de presse. Une émission Nord-Sud présentée par Ghizlane Kounda,avec la participation de journalistes et experts africains et européens. Afrik'hebdo est rediffusée à 19.05 sur La Première.