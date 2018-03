Présentation : Benedicte DEPREZ

Une émission musicale connectée, ponctuée de news soigneusement sélectionnées par un duo de choc : Bénédicte Deprez et Cédric-Jean Busine font le tour de l’actu musicale et web en mode relax. Chaque jour, les auditeurs s’affrontent à coup de playlist dans le Duel, et des chroniqueurs viennent décortiquer le sport, les séries, les fake news, le gaming pour un panorama encore plus complet. Le programme parfait pour la fin de journée, avec aussi des points infos trafic et météo.