Magnus Stinnerbom & le Vastana orchestra (Suède) : 35e Festival folk Euroradio à Rättvik en Suède - 30/06/2014 : Magnus Stinnenbom, fiddle, viole d'amour, mandoline et guitare ; Sophia Stinneborm, fiddle, viole d'amour, mandoline, percussion et harmonium ; Jonas fiddle, viole d'amour, mandoline , flûte, guitare, vielle à roue ; Klas-Anders Haglund, fiddle, mandoline et harmonium ; Oskar Reuter, guitare, mandoline, harmonica, percussion ; Micke Nilsson, percussion, harmonium et sampler