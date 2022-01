Gongmyoung (Corée) : 35e Festival Folk Euroradio à Rättvik en Suède - 28-30 juin 2014 : Lim Young-Ju, buk ; Park Seung-Won, piri et guitare ; Song Kyoung Keun, daegum et sogum ; Kang Sun-Il, janggu ; Choi Seong Eun, violon ; Kim Eun Ok, synthétiseur