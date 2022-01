Fatoumata Diawara et Roberto Fonseca (Mali/Cuba) - Festival Glatt & Verkehrt à Krems - 24/07/2014 : Fatoumata Diawara, voix et guitare électrique ; Roberto Fonseca, voix et piano ; Joël Hierrezuelo, percussion et voix ; Ramses Rodriguez, batterie ; Yandi Martinez, basse ; Sdibé Drissa, kamele ngoni et voix ; Bah Sekou, guitare électrique et voix