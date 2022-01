Hradistan Dulcimer Band (Moravie) - 26/07/2013 - 28e Folk holidays festival à Oslavou : jiri pavlica, violonn voix et direction ; David Burda, clarinette, flûtes, voix ; roman Gill, alto et voix ; Josef Fojta, claviers, percussions et voix ; Alice Holubova, voix ; milan malina, dulcimer et voix ; Milan Gablas, contrebasse et voix