Rediffusion : 2 concerts en différé du 34e festival folk de Varna en Bulgarie (27 au 30 mai 2013) : Kardemimmit (Finlande) : Maja Pokela ; Anna Wegelius ; Jutta Rahmel ; Leeni Wegelius , chant et kantele . Marin & Marin (Suède) : Mia et Mikaël marin, fiddle à 5 cordes et alto à 5 cordes