Rediffusion : Ana Alcaide (Espagne) enregistré en mai 2013 au 34è Fesival Filk Euroradio à Varna en Bulgarie : Ana Alcaide, nyckelharpa et chant ; Jaime Munoz, clarinette et flûtes ; Rainer Seiferth, guitare et bouzouki ; Lorenzo Ruggiero, contrebasse ; William Cooley, psalterion et percussions