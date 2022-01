Stelios Petrakis Quartet (Crête) - En différé du Womex à Cardiff - 25/10/2013 : Adonis Stavrakakis, chant, laouto, komus ; Giorgos Stavrakakis, laouto et voix ; Stelios Petrakis, lyre, laouto et voix ; Thanassis Mavrokostas, danse et violoncelle crétois