Aurelio & The Garifuna soul band (Honduras) en différé du Music Meeting de Nijmegen - 27/05/2012 : Aurelio Martinez, voix principale et guitare ; Rolando "Chichi" Sosa, voix et percussion ; Guayo Cedeno, guitare ; Pichi Castillo, voix et basse ; Bodoma Norales et Celso Nunes, percussions garifuna