Paul Gulda and The Gypsy Devils (Autriche/Slovaquie) - 24/07/2013 - Festival Glatt und Verkhert à Krems : Paul Gulda, piano ; Ernest Sarközi, cymbalum ; Silvia Sorköziova, violoncelle ; Stefan Banyak et Emil Hasala, violons ; Josef Farkas, alto ; Zoltan Grunza, clarinette ; Tibor Levai et Alexander Mihok, contrebasses