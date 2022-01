Alireza Ghorbani et Dorsaf hamdani (Iran/Tunisie) - 27/07/2013 - Festival glatt und verkhert à Krems : Alireza Ghorbani et Dorsaf Hamdani, chant ; Ali Ghamsary, tar, divan ; Saman Samimi, kamanche et tanbur ; Hussein Zahawy, daf, darbouka et dayera ; Keyvan Chemirani, zarb, udu et bendir ; Sofiane Negra, oud