Serge RACHMANINOV est notre compositeur de la semaine dans le GRAND 4H. L’Orchestre National de Belgique vous propose un festival Rachmaninov le w-e prochain au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles avec les pianistes Denis Matsuev, Denis Kozhukhin et Dmitry Mayboroda dans les 4 concertos et la Rhapsodie sur un thème de Paganini. Et vous, quelles sont vos œuvres favorites ? grand4h@rtbf.be