Yair Dalal (Isrël/Irak) - 2è partie du concert donné le 30/11/2011 à la Fondation Gulbenkian de Lisbonne : Yair Dalal, violon et oud ; Elad Reuven Gabbay, qanoun et voix ; David Manahem, ney et voix ; Elad Harel, oud, voix et percussions ; Avi Agababa, percussions