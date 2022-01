Cette semaine MOZART envahit à la fois la scène de la Monnaie (La Clemenza di Tito) et celle de l’Opéra Royal de Wallonie(Die Entführung aus dem Serail). Cette double présence mérite bien que nous lui consacrions aussi une belle partie de nos grands 4h. Comme d’habitude, priorité à vos choix et à vos commentaires. Vous les entendrez chaque jour entre 16h et 18h. grand4h@rtbf.be