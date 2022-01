Sylviane Hazard quitte son petit matin et vous retrouve tous les jours en fin d.aprèmidi, avec une programmation géreuse et varié ouverte àos suggestions. Une éssion musicale interactive, à'antenne et sur les réaux sociaux (facebook et twitter). Des éanges rés autant que virtuels car, selon les moments forts de la saison, Le grand 4h va àa rencontre du public et des artistes dans les grandes salles de concerts belges, en particulier lors de nos captations en direct.