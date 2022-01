El Tanbura (Egypte) au festival Glatt und Verkehrt 2011 : Hassan Ashry, voix et simsimiyya ; El Sayed Azam, voix et percussions ; Samy Bakry, percussions ; Aly El Rahman, voix, percussion et danse ; Ahmed El Rasoul, voix, et triangle ; Gamal El Wahed, voix ; Saad Deyab, voix et percussions ; Zakaria Ibrahim, voix, danse et direction ; Morsy Ibrahim, voix et danse ; Mansour Nasr, ney ; Mohamed Shohib, voix et tanbura